На сьогодні вже 45% українців щеплено хоча б однією дозою вакцини проти COVID-19. Антилідерами з темпів вакцинації є Прикарпаття, Закарпаття, Волинська і Чернівецька області.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, станом на 9 грудня кількість проведених щеплень вже перетнула позначку в 26 мільйонів.

“З початку вакцинальної кампанії вже 45% українців отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 39% завершили курс імунізації”, – розповів Кузін.

Водночас він наголосив, що невтішні темпи вакцинації зафіксовано у Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях.

“Ці регіони є антилідерами з вакцинації серед дорослого населення”, – зазначив головний санлікар.

Кузін також нагадав, що сьогодні набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій для обов’язкової вакцинації.

“Якщо працівники “Укрзалізниці” і “Укрпошти” станом на 6 грудня не мають принаймні одного щеплення проти COVID-19, то мають бути відсторонені від роботи”, – сказав заступник міністра.

8 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про виділення 1000 грн кожному українцю за щеплення проти COVID-19.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус закликав вакцинованих не ігнорувати заходи безпеки.