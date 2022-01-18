МОЗ дозволило вакцинувати підлітків від коронавірусу без наявності всіх обов’язкових календарних щеплень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

13 січня своїм наказом МОЗ скасувало вимогу про те, що аби дітям від 12 років вакцинуватися від коронавірусу, у них мають бути зроблені усі календарні щеплення.

Відтепер вакцинація для 12-17-річних підлітків максимально спрощена: їх необхідно лише записатися на вакцинацію до будь-якого пункту.

Під час процедури батьки повинні мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років). Тоді медпрацівники внесуть дані про вакцинацію дитини в електронну систему МОЗ.

“Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна”, – повідомили у відомстві.

Також вакциновані діти можуть згодом згенерувати дитячий COVID-сертифікат.

При цьому в МОЗ додали, що важливими залишаються календарні щеплення. Вони захищають від 10 небезпечних інфекційних хвороб.

Згідно із даним МОЗ, до 12 років (включно) діти в Україні повинні бути щепленими:

від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації);

туберкульозу (1 доза, завершений курс);

кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс);

дифтерії, правця (5 доз);

кашлюка (4 дози, завершений курс);

поліомієліту (5 доз);

хіб-інфекція (3 дози, завершений курс).

За інформацією фахівців МОЗ, у 14 років дітям необхідно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза). А у 16 років – зробити щеплення від дифтерії та правця (його слід повторювати згодом кожні 10 років).