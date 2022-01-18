Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
13 січня своїм наказом МОЗ скасувало вимогу про те, що аби дітям від 12 років вакцинуватися від коронавірусу, у них мають бути зроблені усі календарні щеплення.
Відтепер вакцинація для 12-17-річних підлітків максимально спрощена: їх необхідно лише записатися на вакцинацію до будь-якого пункту.
Під час процедури батьки повинні мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років). Тоді медпрацівники внесуть дані про вакцинацію дитини в електронну систему МОЗ.
“Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна”, – повідомили у відомстві.
Також вакциновані діти можуть згодом згенерувати дитячий COVID-сертифікат.
При цьому в МОЗ додали, що важливими залишаються календарні щеплення. Вони захищають від 10 небезпечних інфекційних хвороб.
Згідно із даним МОЗ, до 12 років (включно) діти в Україні повинні бути щепленими:
- від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації);
- туберкульозу (1 доза, завершений курс);
- кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс);
- дифтерії, правця (5 доз);
- кашлюка (4 дози, завершений курс);
- поліомієліту (5 доз);
- хіб-інфекція (3 дози, завершений курс).
За інформацією фахівців МОЗ, у 14 років дітям необхідно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза). А у 16 років – зробити щеплення від дифтерії та правця (його слід повторювати згодом кожні 10 років).
- Нагадаємо, що вакцинація проти COVID-19 у 10 разів знижує ймовірність померти від цієї хвороби.
- У МОЗ стверджують, що досвід країн, де вже триває щеплення дітей молодшого віку проти коронавірусу, показує, що це — безпечно. В Україні це питання розглянуть у квітні 2022 року.
- Наприкінці січня 2022 року громадяни, вакциновані бустерною проти COVID-19, зможуть отримати новий сертифікат. Його термін дії буде складати 270 днів.