В Україні зареєстрували петицію щодо запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в потягах "Укрзалізниці".

Джерело: сайт Кабінету міністрів України.

Петиція була опублікувала 15 травня. Станом на 20 травня її підписало понад 12 тисяч українців.

Авторка Ольга Ожогіна закликала виділити окремі вагони у потягах для чоловіків та жінок, що курсують маршрутом довше ніж шість годин.

“На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі”, — йдеться у тексті.

Раніше у соцмережах була дискусія щодо необхідності створення купе для жінок у потягах “Укрзалізниці”. Користувачки зазначають, що у більшості випадків не почувають себе безпечно у купе виключно з чоловіками.

Активне обговорення ідеї створення окремих купе для жінок у потягах “Укрзалізниці” розпочалося з допису користувачки, яка доволі емоційно висловилася щодо перебування в одному купе з трьома чоловіками.

Допис дівчини змусив деяких інших користувачок також поділитися своїми пересторогами, розповідаючи власні історії про домагання у потягах, зокрема в купе.