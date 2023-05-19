Джерело: сайт Кабінету міністрів України.
Петиція була опублікувала 15 травня. Станом на 20 травня її підписало понад 12 тисяч українців.
Авторка Ольга Ожогіна закликала виділити окремі вагони у потягах для чоловіків та жінок, що курсують маршрутом довше ніж шість годин.
“На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі”, — йдеться у тексті.
Раніше у соцмережах була дискусія щодо необхідності створення купе для жінок у потягах “Укрзалізниці”. Користувачки зазначають, що у більшості випадків не почувають себе безпечно у купе виключно з чоловіками.
Активне обговорення ідеї створення окремих купе для жінок у потягах “Укрзалізниці” розпочалося з допису користувачки, яка доволі емоційно висловилася щодо перебування в одному купе з трьома чоловіками.
Допис дівчини змусив деяких інших користувачок також поділитися своїми пересторогами, розповідаючи власні історії про домагання у потягах, зокрема в купе.
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