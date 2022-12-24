Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Завдяки цій платформі кожен охочий зможе навчатися робітничих професій онлайн або підвищити професійну кваліфікацію дистанційно, а педагоги матимуть можливість доповнити навчання сучасним цифровим контентом.

Зараз на платформі вже розміщено 24 навчальні курси. Офіційна презентація ресурсу відбулася вчора, 23 грудня 2022 року.

У МОН зазначили, що курси, розміщені на платформі, створені за найпопулярнішими професіями серед молоді. Зокрема, кухар, кондитер, деревообробник-будівельник, електромонтер тощо. Проте це ще не все, адже нині розробляється ще 23 навчальних курси, які незабаром будуть доступні для користування.

Крім того, навчальна платформа є не лише майданчиком, де можна навчитись професій, але й платформою для різних освітніх ресурсів, зокрема профорієнтаційних курсів або ж курсів набуття підприємницьких, комунікаційних або “м’яких” навичок (особистісні навички, наприклад, емоційний інтелект, сила волі, завзятість, креативність тощо).

“Створення платформи дистанційного навчання у професійній освіті – це один із ключових проєктів у сфері онлайн-навчання, однак її запуск – лише початок довгого шляху. Бо найважливішим завданням все ж залишається створення не просто якісного онлайн-контенту, а передусім інтерактивного. Контенту, який буде цікавим для нового покоління, з технологіями занурення, тестами, тренажерами, симуляторами і навіть віртуальною та доданою реальністю”, – зазначив заступник міністра освіти і науки Олександр Костюченко.

Нагадаємо, що в Україні розробили базовий курс із криптограмотності, відтак українці зможуть безоплатно опанувати блокчейн. Мета курсу – навчити українців грамотно використовувати криптоактиви. Адже це відкриє нові можливості розвитку для бізнесу та людей.

За даними Міністерства цифрової трансформації України, програму розробили експерти форсайту “Віртуальні активи 2030”. Вона передбачає навчання у форматі тренажера: 100 годин теорії та практики; робота над реальними кейсами на наявних платформах. Також буде два формати: самостійне навчання та як факультатив у закладах вищої освіти. Розпочнеться курс у лютому 2023 року на порталі “Дія.Цифрова освіта”.