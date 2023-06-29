Український культурний фонд створив портал “Мистецтво перемоги”, де зібрано мілітарі-мурали, карикатури та меми про війну.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

“За час повномасштабного вторгнення в Україну, для багатьох творчість стала віддушиною. З метою збереження пам’яті про ці часи Український культурний фонд створив портал “Мистецтво перемоги”. На порталі можна знайти добірки сучасних мілітарі-муралів, постерів, ілюстрацій, карикатур та мемів”, – повідомили у відомстві.

Крім того, кожен охочий може долучитись до артпорталу завантаживши своє зображення.

“На порталі “Мистецтво перемоги” ми формуємо добірку сучасних мілітарі-муралів, постерів, ілюстрацій, карикатур та мемів. Діліться ними з друзями в Україні та світі, використовуйте їх як супровідні зображення до своїх патріотичних та антивоєнних дописів, проте обов’язково зазначайте автора”, – йдеться у повідомленні на порталі.