Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.
“За час повномасштабного вторгнення в Україну, для багатьох творчість стала віддушиною. З метою збереження пам’яті про ці часи Український культурний фонд створив портал “Мистецтво перемоги”. На порталі можна знайти добірки сучасних мілітарі-муралів, постерів, ілюстрацій, карикатур та мемів”, – повідомили у відомстві.
Крім того, кожен охочий може долучитись до артпорталу завантаживши своє зображення.
“На порталі “Мистецтво перемоги” ми формуємо добірку сучасних мілітарі-муралів, постерів, ілюстрацій, карикатур та мемів. Діліться ними з друзями в Україні та світі, використовуйте їх як супровідні зображення до своїх патріотичних та антивоєнних дописів, проте обов’язково зазначайте автора”, – йдеться у повідомленні на порталі.
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