Рада з фінансової стабільності (РФС) створила робочу групу з питань розвитку внутрішнього боргового ринку у межах виконання меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Відтак, робоча група здійснюватиме аналіз ліквідності банківської системи, підтримуватиме діалог з учасниками ринку, розроблятиме цільові стратегії для заохочення інвесторів та готуватиме рекомендації Міністерству фінансів і НБУ щодо вирішення проблем на ринку державних облігацій.

У відомстві пояснили, що відповідно до меморандуму Україна взяла на себе зобов’язання уникати емісійного фінансування державного бюджету та розвивати внутрішній борговий ринок шляхом розширення та диверсифікації кола інвесторів у державні цінні папери, в тому числі шляхом повернення нерезидентів на внутрішній ринок облігацій.

Крім того, під час засідання 5 квітня, його учасники обговорили ризики для окремих українських банків через присутність їх материнських установ у Росії.

У Мінфіні зазначили, що враховуючи вагому роль банків з іноземним капіталом у забезпеченні фінансової стабільності й підтримці економіки України, а також їхній вкрай обмежений вплив на рішення материнських установ, члени РФС погодилися продовжити пошук шляхів підтримки цих установ в Україні.