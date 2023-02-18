Чернігівська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця, який розстріляв цивільного мешканця Чернігова.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Під час слідства правоохоронці встановили, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у Чернігові. Російський військовий намагався сховатись, але його виявив господар будинку.

За даними Офісу генпрокурора, власник будинку був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права.

Проте російський пілот умисно розстріляв чоловіка з пістолета. Від отриманих травм мирний мешканець Чернігова помер на місці.

Пілот ЗС РФ обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Крім того, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливої причетності цього військового армії РФ до бомбардування цивільних об’єктів у Чернігові.