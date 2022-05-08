Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів України.
Згідно з інформацією відомства, на засіданні 7 травня було затверджено експериментальний проєкт щодо можливості одночасного оформлення закордонного та внутрішнього паспортів. Зокрема це стосується заміни втраченого або викраденого внутрішнього паспорта. Такий експеримент продовжуватиметься протягом 2 років.
Регалії наперед прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд продовжує робити державні послуги зручнішими та швидшими навіть в умовах війни.
“…Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу”, — коментує Шмигаль нову можливість.
У самому проєкті його метою відзначено вдосконалення процедури надання міграційних адміністративних послуг та мінімізації часу їх отримання в умовах воєнного стану.
- Раніше ми повідомляли про нові послуги, що з’явилися в “Дії”.
- Нагадаємо, що в Україні можна слідкувати онлайн за процесом оформлення закордонного паспорта.
- Також повідомлялося про те, що росіяни на окупованих територіях змушують приймати громадянство псевдореспублік.