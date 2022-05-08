Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів України.

Згідно з інформацією відомства, на засіданні 7 травня було затверджено експериментальний проєкт щодо можливості одночасного оформлення закордонного та внутрішнього паспортів. Зокрема це стосується заміни втраченого або викраденого внутрішнього паспорта. Такий експеримент продовжуватиметься протягом 2 років.

Регалії наперед прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд продовжує робити державні послуги зручнішими та швидшими навіть в умовах війни.

“…Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу”, — коментує Шмигаль нову можливість.

У самому проєкті його метою відзначено вдосконалення процедури надання міграційних адміністративних послуг та мінімізації часу їх отримання в умовах воєнного стану.