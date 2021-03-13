Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, минулої доби захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
Також за добу:
- госпіталізовано – 3 967 осіб;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 4 897 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 451 744 особи;
- одужало – 1 219 773 особи;
- летальних випадків – 28 158;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 328 468.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 049 випадків;
- Вінницька область – 933 випадки;
- Волинська область – 261 випадок;
- Дніпропетровська область – 693 випадки;
- Донецька область – 464 випадки;
- Житомирська область – 971 випадок;
- Закарпатська – 625 випадків;
- Запорізька область – 345 випадків;
- Івано-Франківська область – 719 випадків;
- Київська область – 913 випадків;
- Кіровоградська область – 84 випадки;
- Луганська область – 91 випадок;
- Львівська область – 879 випадків;
- Миколаївська область – 378 випадків;
- Одеська область – 767 випадків;
- Полтавська область – 244 випадки;
- Рівненська область – 380 випадків;
- Сумська область – 275 випадків;
- Тернопільська область – 399 випадків;
- Харківська область – 837 випадків;
- Херсонська область – 84 випадки;
- Хмельницька область – 605 випадків;
- Черкаська область – 313 випадків;
- Чернівецька область – 625 випадків;
- Чернігівська область – 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.