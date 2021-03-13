Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, минулої доби захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.

Також за добу:

  • госпіталізовано – 3 967 осіб;
  • летальних випадків – 243;
  • одужало – 4 897 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 451 744 особи;
  • одужало – 1 219 773 особи;
  • летальних випадків – 28 158;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 328 468.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 049 випадків;
  • Вінницька область – 933 випадки;
  • Волинська область – 261 випадок;
  • Дніпропетровська область – 693 випадки;
  • Донецька область – 464 випадки;
  • Житомирська область – 971 випадок;
  • Закарпатська – 625 випадків;
  • Запорізька область – 345 випадків;
  • Івано-Франківська область – 719 випадків;
  • Київська область – 913 випадків;
  • Кіровоградська область – 84 випадки;
  • Луганська область – 91 випадок;
  • Львівська область – 879 випадків;
  • Миколаївська область – 378 випадків;
  • Одеська область – 767 випадків;
  • Полтавська область – 244 випадки;
  • Рівненська область – 380 випадків;
  • Сумська область – 275 випадків;
  • Тернопільська область – 399 випадків;
  • Харківська область – 837 випадків;
  • Херсонська область – 84 випадки;
  • Хмельницька область – 605 випадків;
  • Черкаська область – 313 випадків;
  • Чернівецька область – 625 випадків;
  • Чернігівська область – 342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
  • Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.