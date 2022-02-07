Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
На його думку, у реформі передбачена лібералізація прав девелоперів, тобто тих, хто займається створенням та реконструкцією об’єктів нерухомості, а також розвитком земельних активів. Це дозволить стимулювати будівництво та розвиток цивілізованого бізнесу. З іншого боку планують посилити адміністративну відповідальність за порушення, наприклад, як побудову декількох не узгоджених поверхів.
Торік у вересні ліквідували Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Після цього заснували новий орган із відмінною структурою, повноваженнями та принципами роботи – Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).
“У нас є три запобіжники або страховки – це нові люди, які розділяють цивілізовані принципи роботи, нова структура, побудована на цифровій системі, яка унеможливлює прояв корупції, а також постійна робота з антикорупційними органами”, – наголосив очільник Мінрегіону.
Зокрема Олексій Чернишов заявив, що реформа знаходиться на фінальній прямій. Після прийняття низки законопроєктів реформа галузі містобудування отримає зміни. За словами міністра, вони докорінно змінять підходи систему.
- Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали народного депутата від партії “Слуга народу” Сергія Кузьміних.
- Раніше повідомлялося, що у 2015 році юрист Владислав Дулапчій випадково виявив махінації з нерухомістю, у яких фігурували новий власник “Української правди”, президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала, а також одіозний суддя Сергій Вовк.