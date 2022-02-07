В Україні планують ввести кримінальну відповідальність за незаконне будівництво або порушення заздалегідь узгодженого плану робіт. Реформа законопроєктів передбачає посилення відповідальності стосовно генерального підрядника, архітектора, забудовника, інженера проєкту тощо.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

На його думку, у реформі передбачена лібералізація прав девелоперів, тобто тих, хто займається створенням та реконструкцією об’єктів нерухомості, а також розвитком земельних активів. Це дозволить стимулювати будівництво та розвиток цивілізованого бізнесу. З іншого боку планують посилити адміністративну відповідальність за порушення, наприклад, як побудову декількох не узгоджених поверхів.

Торік у вересні ліквідували Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Після цього заснували новий орган із відмінною структурою, повноваженнями та принципами роботи – Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

“У нас є три запобіжники або страховки – це нові люди, які розділяють цивілізовані принципи роботи, нова структура, побудована на цифровій системі, яка унеможливлює прояв корупції, а також постійна робота з антикорупційними органами”, – наголосив очільник Мінрегіону.

Зокрема Олексій Чернишов заявив, що реформа знаходиться на фінальній прямій. Після прийняття низки законопроєктів реформа галузі містобудування отримає зміни. За словами міністра, вони докорінно змінять підходи систему.