Про це повідомляє Служба безпеки України.

До злочинного угруповання входили громадяни РФ, уродженців країн Близького Сходу, а також етнічні українці. Їх викрили під час вимагання від приватного підприємця мільйона доларів. Сума нібито була частиною неіснуючого боргу, який рекетири вимагали віддавати траншами.

Стосовно потерпілого застосовували насильство, а надалі обіцяли фізично розправитися з ним і його родиною. Співробітники СБУ затримали одного зі зловмисників під час передачі 70 тисяч доларів. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У рамках відкритого кримінального провадження за 189 статтею Кримінального Кодексу України (вимагання) тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності. Заходи із викриття зловмисників проводилися у Києві.