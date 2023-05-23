Джерело: “Суспільне“.
У книзі автор вивчає питання того, як митці використовують графіті як форму підривного політичного засобу масової інформації.
За словами письменника, графіті залишаються повсюдними й популярними, оскільки лише за допомогою декількох слів або зображень вони надають яскраве візуальне уявлення про культурні умови, соціальну динаміку та владні структури в суспільстві. Водночас цьому не заважає глобальна цифровізація.
“Використовуючи якісні та кількісні методи, а також докладний міждисциплінарний аналіз “патріотичних”, ультраправих, футбольно-фанатських, ностальгічних і шовіністських графіті та стріт-арту, я досліджую, чому і ким графіті використовуються як політичні засоби масової інформації та для/проти кого вони спрямовані”, — зазначив автор про свою книгу.
Довідка. Митя Великоня є доктором філософії, професором культурології та керівником Центру культурологічних і релігієзнавчих досліджень на факультеті соціальних наук Люблянського університету у Словенії.
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