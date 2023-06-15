Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що в країні створять мережу музеїв науки.

Джерело: Оксен Лісовий у Facebook

“Уночі 14 червня російські покидьки вдарили “Калібрами” по Одесі. Троє людей загинули, зазнали пошкоджень два заклади вищої освіти. В одному з університетів 14 корпусів залишилися без вікон. Значних пошкоджень зазнав Музей цікавої науки. Частково приміщення вигоріло, усе посічене склом. Частину експонатів втрачено, частину ще раніше вивезли до інших міст”, – йдеться у дописі.

Як відзначив Лісовий, це вже другий зруйнований росіянами музей науки в Україні – після маріупольського.

“Ми все відновимо. У планах – розбудувати цілу мережу музеїв науки по країні. Вже зроблені перші кроки, і незабаром матимемо музей науки, що “подорожує” Україною. Докладніше про це розповімо з партнерами згодом”, – запевнив міністр.

Нагадаємо, що вночі 14 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. Як наслідок – троє осіб загинуло, ще 13 зазнали поранень. Згідно з даними, війська РФ випустили по Одесі 4 крилаті ракети типу “Калібр” з корабля у Чорному морі.

Зазначено, що є влучання у складське приміщення однієї з торговельних мереж. На місці влучання виникла пожежа площею 400 квадратних метрів, та руйнування площею 1000 квадратних метрів.