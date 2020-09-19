Covid-19 Україна

оновлено 19.09.2020 о 11:02

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В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 – МОЗ

За минулу добу в Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 – 669 осіб.

Субота, 19 вересня 2020, 11:16

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За минулу добу в Україні захворіло 3 240 осіб, них 203 дитини, а також 161 медичний працівник. Було госпіталізовано 669 людей. Це — найбільша кількість госпіталізації за весь час пандемії. Взагалі на сьогоднішній день в наших лікарнях з підтвердженим або з підозрою на COVID-19 перебуває більше 13 тисяч громадян. Хочу вам сказати, що наприклад, на 1 вересня їх перебувало 10 900 пацієнтів”, — сказав він.

Степанов додав, що за останню добу в Україні зафіксовано 48 летальних випадків, одужало 1 268 пацієнтів.

“За час пандемії в Україні захворіло 172 712 людей, з них 11 294 дитини та 13 719 медпрацівників. Загалом одужало 76 754 пацієнтів, летальних випадків 3 516”, — резюмував очільник МОЗ.

  • 14 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
  • Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
  • Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.
Теги: МОЗ, COVID-19, відео, Коронавірус, Максим Степанов, госпитализация, статистика

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