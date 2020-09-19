В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 – МОЗ

За минулу добу в Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 – 669 осіб.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За минулу добу в Україні захворіло 3 240 осіб, них 203 дитини, а також 161 медичний працівник. Було госпіталізовано 669 людей. Це — найбільша кількість госпіталізації за весь час пандемії. Взагалі на сьогоднішній день в наших лікарнях з підтвердженим або з підозрою на COVID-19 перебуває більше 13 тисяч громадян. Хочу вам сказати, що наприклад, на 1 вересня їх перебувало 10 900 пацієнтів”, — сказав він.

Степанов додав, що за останню добу в Україні зафіксовано 48 летальних випадків, одужало 1 268 пацієнтів.

“За час пандемії в Україні захворіло 172 712 людей, з них 11 294 дитини та 13 719 медпрацівників. Загалом одужало 76 754 пацієнтів, летальних випадків 3 516”, — резюмував очільник МОЗ.