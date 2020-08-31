Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Києві (277), Одеській області (189), Харківській області (187), Івано-Франківській області (165), Чернівецькій області (158), Львівській області (154), Тернопільській області (149).
За добу померли ще 30 осіб. З початку спалаху в Україні внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 2557 осіб.
Одужали за добу 380 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 57 тис. 114 пацієнтів.
У цілому в Україні зафіксовано вже 121 тис. 215 випадків коронавірусу.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.