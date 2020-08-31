Станом на ранок, 31 серпня, в Україні підтвердили 2141 новий випадок коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Києві (277), Одеській області (189), Харківській області (187), Івано-Франківській області (165), Чернівецькій області (158), Львівській області (154), Тернопільській області (149).

За добу померли ще 30 осіб. З початку спалаху в Україні внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 2557 осіб.

Одужали за добу 380 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 57 тис. 114 пацієнтів.

У цілому в Україні зафіксовано вже 121 тис. 215 випадків коронавірусу.