Про це розповідають #Букви.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 445 осіб;
- виписано з лікарень – 2 640 осіб;
- летальних випадків – 58;
- одужало – 1 557 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 37 399 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 304 456 осіб;
- одужало – 1 146 073 особи;
- летальних випадків – 25 103;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 200 випадків;
Вінницька область – 482 випадки;
Волинська область – 96 випадків;
Дніпропетровська область – 223 випадки;
Донецька область – 92 випадки;
Житомирська область – 365 випадків;
Закарпатська область – 281 випадок;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 618 випадків;
Київська область – 243 випадки;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 20 випадків;
Львівська область – 243 випадки;
Миколаївська область – 147 випадків;
Одеська область – 133 випадки;
Полтавська область – 49 випадків;
Рівненська область – 91 випадок;
Сумська область – 134 випадки;
Тернопільська область – 162 випадки;
Харківська область – 197 випадків;
Херсонська область – 42 випадки;
Хмельницька область – 171 випадок;
Черкаська область – 54 випадки;
Чернівецька область – 320 випадків;
Чернігівська область – 77 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.
- Станом на 20 лютого в Україні підтверджено майже 6,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і на 1,7 тис. більше одужань.