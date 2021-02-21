В Україні за минулу добу, 20 лютого, зафіксовано 4489 нових випадків COVID-19. Захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.

Про це розповідають #Букви.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 445 осіб;

виписано з лікарень – 2 640 осіб;

летальних випадків – 58;

одужало – 1 557 осіб;

здійснено тестувань за добу – 37 399 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 304 456 осіб;

одужало – 1 146 073 особи;

летальних випадків – 25 103;

проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 200 випадків;

Вінницька область – 482 випадки;

Волинська область – 96 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 365 випадків;

Закарпатська область – 281 випадок;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 618 випадків;

Київська область – 243 випадки;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 243 випадки;

Миколаївська область – 147 випадків;

Одеська область – 133 випадки;

Полтавська область – 49 випадків;

Рівненська область – 91 випадок;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 162 випадки;

Харківська область – 197 випадків;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 171 випадок;

Черкаська область – 54 випадки;

Чернівецька область – 320 випадків;

Чернігівська область – 77 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.