Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 480 осіб;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 510 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 42 504 (зокрема методом ПЛР – 19 582, методом ІФА – 7 962);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 960.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 250 907 осіб;
одужало – 2 185 849 осіб;
летальних випадків – 52 916;
проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 195 випадків;
Вінницька область – 41 випадок;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 34 випадки;
Донецька область – 66 випадків;
Житомирська область – 19 випадків;
Закарпатська область – 10 випадків;
Запорізька область – 56 випадків;
Івано-Франківська область – 8 випадків;
Київська область – 29 випадків;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 22 випадки;
Львівська область – 28 випадків;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 56 випадків;
Полтавська область – 16 випадків;
Рівненська область – 15 випадків;
Сумська область – 39 випадків;
Тернопільська область – 4 випадки;
Харківська область – 70 випадків;
Херсонська область – 34 випадки;
Хмельницька область – 21 випадок;
Черкаська область – 16 випадків;
Чернівецька область – 16 випадків;
Чернігівська область – 18 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.
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