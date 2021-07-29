В Україні за минулу добу зафіксовано 846 нових випадків COVID-19. Захворіли 60 дітей та 41 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 480 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 510 осіб;

здійснено тестувань за добу – 42 504 (зокрема методом ПЛР – 19 582, методом ІФА – 7 962);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 960.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 250 907 осіб;

одужало – 2 185 849 осіб;

летальних випадків – 52 916;

проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 195 випадків;

Вінницька область – 41 випадок;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 34 випадки;

Донецька область – 66 випадків;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 56 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 29 випадків;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 28 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 56 випадків;

Полтавська область – 16 випадків;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 70 випадків;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 21 випадок;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 16 випадків;

Чернігівська область – 18 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.