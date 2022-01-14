Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 656 осіб;
- летальних випадків – 140;
- одужало – 7 285 осіб.
- 92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 737 510 осіб;
- одужало – 3 545 111 осіб;
- летальних випадків – 98 068;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень.
- З 3 по 9 січня у світі зафіксували рекордне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом – 15 154 666. Найвищий приріст – у регіонах Південно-Східної Азії (418%).
- Нагадаємо, що для медичних закладів, що борються з коронавірусом, Міністерство охорони здоров’я на 2022 рік передбачило 19,4 мільярда гривень. Для отримання коштів лікарнями передбачили два пакети.