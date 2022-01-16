За минулу добу 16 січня було зафіксовано 6 379 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. З них дітей – 503 випадків, медпрацівників – 92.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 957 осіб;

летальних випадків – 88;

одужало – 2 359 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 754 458 осіб;

одужало – 3 553 642 особи;

летальних випадків – 98 283;

проведено ПЛР-тестувань – 17 168 201.

Протягом доби 39 769 осіб було вакциновано проти COVID-19. Загалом же від початку вакцинальної кампанії було щеплено 14 985 043 особи.

З них першу дозу отримали 14 985 041 особа, дві дози – 14 259 590, додаткову дозу – 9 512 осіб, бустерну дозу отримали – 94 948 осіб. Загалом проведено 29 349 091 щеплення.