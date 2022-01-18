За добу 17 січня в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19 Захворіло 811 дітей і 304 медпрацівники.

Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 125 осіб;

летальних випадків – 188;

одужало – 5 761 особа.

80 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 768 088 осіб;

одужало – 3 561 923 особи;

летальних випадків – 98 549;

проведено ПЛР-тестувань – 17 220 495.



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень.