Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 125 осіб;
- летальних випадків – 188;
- одужало – 5 761 особа.
80 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 768 088 осіб;
- одужало – 3 561 923 особи;
- летальних випадків – 98 549;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 220 495.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень.
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