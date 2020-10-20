Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
Критичною залишається ситуація у Донецькій і Луганській областях. У цих регіонах заповнено 100% ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Напруженою ситуація є в Одеській (96,6%), Сумській (88,7%) та Вінницькій (80,2%) областях.
Менше половини лікарняних ліжок зайнято лише у двох областях України – Кіровоградській (49,2%) та Житомирській (49,8%).
До ослаблення карантину не готова жодна область країни через критичний показник захворюваності коронавірусом. У середньому по країні цей показник становить 195,7 при нормі 40. Найгірша ситуація в Сумській області (342,9) та Києві (209,7).
Нагадаємо, що з 19 жовтня в Україні починає діяти новий карантинний поділ регіонів. 15 жовтня відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- 20 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, за яких умов в Україні знову введуть жорсткий карантин. За його словами, розроблено алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки. Цей план забезпечує надання медичної допомоги всім, хто її потребує.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо буде понад 9,5 тисяч інфікованих щодоби, влада буде змушена запроваджувати жорсткий карантин.