Станом на 20 жовтня в Україні зайнято 68,4% лікарняних ліжок, призначених для лікування хворих на коронавірус COVID-19. Всього в лікарнях країни зайнято 33 919 ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Критичною залишається ситуація у Донецькій і Луганській областях. У цих регіонах заповнено 100% ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Напруженою ситуація є в Одеській (96,6%), Сумській (88,7%) та Вінницькій (80,2%) областях.

Менше половини лікарняних ліжок зайнято лише у двох областях України – Кіровоградській (49,2%) та Житомирській (49,8%).

До ослаблення карантину не готова жодна область країни через критичний показник захворюваності коронавірусом. У середньому по країні цей показник становить 195,7 при нормі 40. Найгірша ситуація в Сумській області (342,9) та Києві (209,7).

Нагадаємо, що з 19 жовтня в Україні починає діяти новий карантинний поділ регіонів. 15 жовтня відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.