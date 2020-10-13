Станом на ранок 13 жовтня в Україні вже зайнято понад 21 з 34 тисяч лікарняних ліжок, призначених для хворих на коронавірус COVID-19 (або близько двох третин).

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“У нас достатньо напружена ситуація з ліжкомісцями, з госпіталізаціями. За минулу добу було госпіталізовано 865 осіб. Всього на сьогоднішній ранок у нас зайняті 21 тис. 277 ліжок у цілому по країні. Ми рахуємо всіх, у кого є підтверджений діагноз COVID- 19 або підозра, але ці люди мають середньої тяжкості або тяжкий перебіг хвороби і потребують стаціонарного лікування”, – зазначив Степанов.

За його словами, наразі 34 154 ліжка для хворих на COVID-19 вже введені в обіг по країні. Ще 6,5 тис. готові до введення.

Степанов уточнив, що максимальна кількість ліжок, яку здатна надати українська медична система, – 52 тисячі.

“Перемога над COVID-19 неможлива виключно за допомогою медичної системи. Вона не витримає. Максимальна кількість ліжок у нас – 52 тисячі. На сьогодні у нас 34 154 ліжка введені в обіг у цілому по країні. Ще є 6,5 тис., які готові до введення в обіг. Ми ще додамо 12 тисяч”, – розповів Степанов.

Голова МОЗ уточнив, що планується, зокрема, залучити місця в Академії медичних наук, “у різних інших закладах”. При цьому міністр зазначив, що ресурси не безмежні, тому потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів.

(На відео – з 2:10)

Згідно з даними МОЗ України, завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірус перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

У Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській Харківській областях завантаженість ліжок становить понад 70%.

Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 62,3%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві і всіх областях України, крім Кіровоградської.

Зараз вимогам для пом’якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.