Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“У нас достатньо напружена ситуація з ліжкомісцями, з госпіталізаціями. За минулу добу було госпіталізовано 865 осіб. Всього на сьогоднішній ранок у нас зайняті 21 тис. 277 ліжок у цілому по країні. Ми рахуємо всіх, у кого є підтверджений діагноз COVID- 19 або підозра, але ці люди мають середньої тяжкості або тяжкий перебіг хвороби і потребують стаціонарного лікування”, – зазначив Степанов.
За його словами, наразі 34 154 ліжка для хворих на COVID-19 вже введені в обіг по країні. Ще 6,5 тис. готові до введення.
Степанов уточнив, що максимальна кількість ліжок, яку здатна надати українська медична система, – 52 тисячі.
“Перемога над COVID-19 неможлива виключно за допомогою медичної системи. Вона не витримає. Максимальна кількість ліжок у нас – 52 тисячі. На сьогодні у нас 34 154 ліжка введені в обіг у цілому по країні. Ще є 6,5 тис., які готові до введення в обіг. Ми ще додамо 12 тисяч”, – розповів Степанов.
Голова МОЗ уточнив, що планується, зокрема, залучити місця в Академії медичних наук, “у різних інших закладах”. При цьому міністр зазначив, що ресурси не безмежні, тому потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів.
(На відео – з 2:10)
Згідно з даними МОЗ України, завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірус перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
У Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській Харківській областях завантаженість ліжок становить понад 70%.
Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 62,3%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві і всіх областях України, крім Кіровоградської.
Зараз вимогам для пом’якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.
- Станом на ранок вівторка, 13 жовтня, в Україні підтверджено 5133 нові випадки коронавірусу COVID-19.
- З 12 жовтня Київ віднесено до “помаранчевої” карантинної зони. Канів, що на Черкащині, та Суми – у “червоній” зоні. У Тернополі та Бережанах карантин послабили.
- Раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавірусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.