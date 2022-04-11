Про це повідомила пресслужба уряду.
За понад як місяць війни з зони бойових дій евакуювали 216 підприємств. Відновили роботу на новому місці вже 97 з них. Скористатися послугами платформи також можуть компанії, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників тощо.
Уряд запустив платформу для релокації бізнесу “Прозорро.Продажі”. Вона буде підпорядковуватися Міністерству економіки, сервісу “Дія.Бізнес” та Міністерству цифрової трансформації. На платформі, крім подання заявки на релокацію, підприємства можуть допомогти іншому бізнесу зі зміною місця тощо.
“Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи”, – зазначили в Мінцифри.
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