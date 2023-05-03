В Україні запустять можливість забронювати місце у черзі на перетин кордон онлайн. Так, "єЧергу", запустять на 16 найбільш завантажених пунктах пропуску із Європейським Союзом та Молдовою.

Про це повідомив голова Держагентства відновлення інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook, а також прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зазначається, що водії вантажівок зможуть зареєструватися в електронній черзі вже з 8 травня. Йдеться про такі пункти пропуску, як “Рава-Руська”, “Краківець”, “Шегині”, “Ужгород”, Порубне, “Тиса (Чоп)” — “Захонь, Рені”.

Як зауважив Шмигаль, “єЧергою” водії автобусів зможуть скористатися послугою з липня, власники легкових автомобілів із серпня.

Зареєструватися українці можуть у застосунку чи на сайті. Починаючи, із середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливий лише за попереднім записом в електронній черзі.

“Для держави — це інструмент для аналізування транспортних потоків, впорядкування перевезень та ліквідацію фізичних черг на кордонах”, — запевнив Найєм.

Сервіс буде безоплатним. Повідомлення про наближення черги надходитимуть за допомогою СМС та телефонних дзвінків. Також водії отримуватимуть інформацію про орієнтовний час перетину кордону.

За словами голови Держагентства відновлення інфраструктури, “єЧерга” не розв’язує проблему самої черги, а впорядковує її.