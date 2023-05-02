В ніч на 3 травня у Литві буде скасовано надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю та Російською Федерацією, запроваджений раніше.

Про це інформує LRT.

Зазначається, що скасування надзвичайного стану у Литві на кордонах з Росією та Білоруссю пов’язане з новим законом, ухваленим Сеймом, який дозволяє “розвертати” нелегальних мігрантів на кордоні.

Змінами встановлено, що у разі оголошення надзвичайної ситуації державного рівня у зв’язку з масовим напливом іноземців уряд за поданням РНБО може прийняти рішення про те, що іноземці, які мають намір перетнути або перетнули державний кордон у невідведених для цього місцях або з порушенням законодавства, не допускаються на територію Литви.

Вказується, що це положення стосується кожного іноземця індивідуально.

Загальнонаціональний надзвичайний стан запроваджено 24 лютого минулого року – після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, його тричі продовжували. З вересня 2022 року надзвичайний стан діяв лише на кордонах з Росією та Білоруссю, а також на прикордонних контрольно-пропускних пунктах.

Зазначимо, що 20 квітня литовські парламентарі подолали вето президента Гітанаса Науседи й остаточно затвердили запровадження країною різних національних санкцій щодо громадян РФ та РБ у зв’язку з війною в Україні.

8 березня уряд Литви запропонував ухвалити окремий закон, що передбачає візові обмеження для росіян та білорусів через повномасштабну війну проти України, які зараз діють у межах указу про надзвичайний стан.

Так, 99 членів Сейму проголосували за ухвалення закону без поправок президента Ґітанас Науседи, тоді як семеро висловилися проти, двоє утрималися.

Тож, згідно з остаточно затвердженим документом, з 2 травня 2023 року до 3 травня 2024 року для росіян та білорусів обмежать отримання литовських віз, статусу електронного резидента і заборонять ввезення українських гривень громадянами РФ та РБ.

Щобільше, росіяни зіштовхнуться з додатковими труднощами при в’їзді до Литви, при придбанні нерухомості, а їхні заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не прийматимуть.

У початковому варіанті законопроєкту, який подав уряд, пропонувалося перенести в закон обмеження на видачу віз громадянам Росії та Білорусі і на прийом громадян Росії, які наразі закріплені в постанові про надзвичайний стан.

Сейм доповнив список санкцій, але передбачив винятки для білоруських громадян. Саме тому президент наклав вето на закон.

“Я, звісно, розумію загрози, які ці дві країни становлять для нашої національної безпеки, але не можу поставити знак рівності між РФ і Білоруссю. Росія визнана нами як агресор, як держава-спонсор тероризму, і вона безпосередньо напала на Україну”, – пояснив член Комітету з національної безпеки та оборони Йонас Ярутіс.