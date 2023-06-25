Джерело: в уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко у Telegram.
Він наголосив, що юридична допомога для таких родин вкрай важлива, адже “вони зараз у відчаї й не можуть з усіма деталями розібратися самостійно”. Гарячу лінію запустили завдяки співпраці уповноваженого з міжнародним фондом “Відродження”.
“Родини зниклих на гарячій лінії проконсультують фахові юристи, нададуть відповіді на актуальні питання, допоможуть із отриманням передбачених для них соціальних гарантій та грошових виплат”, — наголосив Котенко.
Отримати безоплатну юридичну консультацію можна за телефоном (066) 053-11-39. Гаряча лінія працює протягом понеділка – п’ятниці з 9:00 до 18:00.
- З 2022 року в Україну працює “гаряча лінія” Міністерства внутрішніх справ України для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військових.
- 23 травня 2023 року Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець зауважив, що за даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, нині відомо про приблизно 24 тисячі осіб, котрі вважаються такими з початку повномасштабного російського вторгнення.