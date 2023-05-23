23 травня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець зауважив, що за даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, нині відомо про приблизно 24 тисячі осіб, котрі вважаються такими з початку повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: Дмитро Лубінець/Facebook

23 травня Лубінець провів у Дніпрі велику зустріч з родичами військовополонених та зниклих безвісти військових частин ЗСУ, НГУ, ДПСУ, а також інших формувань з Дніпропетровської та Запорізької областей.

Омбудсмен поінформував про комунікацію з Уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, відмову російської сторони провести обмін “всіх на всіх”, репатріацію важкопоранених та повернення цивільних. Окремо зауважив, що росіяни затягують обмінні процеси, щоб негативно налаштувати родичів військовополонених до України, як держави.

Наголосив, що згідно з даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, який запрацював 2 травня цього року, наразі відомо про приблизно 24 тис. зниклих безвісти. Окрім того, розповів про ще один спосіб верифікації українських військових, які перебувають у полоні РФ та співпрацю з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Мін’юсту”, – зазначив Лубінець.

За його словами, дискусія була відвертою, зокрема сторони обговорили бездіяльність МКЧХ. Також омбудсмен пояснив родичам військовополонених, що публічність із персональними даними щодо конкретних осіб може нашкодити процесам обміну.

Раніше Лубінець повідомив, що РФ утримує у заручниках щонайменше понад 20 тисяч цивільних громадян. І тут мовиться лише про тих, чиї родичі офіційно звернулись до українського омбудсмена по допомогу. Але справжня цифра може бути набагато більшою.

8 травня стало відомо, що Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини та представники державної думи РФ розпочали спільну діяльність відносно моніторингових візитів місць утримання цивільних осіб з обох сторін та передачі їм наборів речей первинної необхідності.

Зауважимо, з 2 травня всі дані про зниклих будуть вносити у Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Також нагадаємо, що органам Національної поліції України вдалося розшукати понад 50% із тих громадян, яких вважали зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію Україну.