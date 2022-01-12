В Україні засудили трьох бойовиків, що перейшли на сторону незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР". За матеріалами Служби безпеки України вони брали участь в терористичних операціях та навіть вербували новобранців.

Про це інформує СБУ.

Їхня активна діяльність протягом 2014-2018 років не завершувалася на вищезазначену. Вони займали “командні пости” та фактично інструктували терористів.

Один із засуджених був мешканцем Черкаської області, але довгий час проживав на теренах Росії. Власне він приєднався до терористичного угруповання “Примара” ще до початку нападу на Україну. Серед його вчинків були участь в снайперських групах, кулеметних обстрілах та інструктажі в тактиці бойових дій.

Інший бойовик був керівником опору силам АТО/ООС і теж вербував найманців. Він з 2015 року командував батальйоном “4 окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу так званої Народної міліції “ЛНР”.

Третій з засуджених виявився водієм-навідником, що з танку обстрілював позиції українських військових. Він був причетний до захоплення міста Дебальцеве та прилеглих до нього населених пунктів. Його діяльність тривала з 2018 року.

Суд визнав всіх їх винними у скоєнні злочину, передбаченого статтею щодо створення терористичної групи або терористичної організації (ч. 1 ст.258-3 КК України). Однак двоє з бойовиків ховаються на тимчасово непідконтрольній українській владі території, а ще один перебуває у Росії. Вироки набрали чинності, а зловмисників оголошено у розшук.