В Україні збільшується кількість TruCAM на автодорогах: карта

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
“Збільшуємо кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок“, – йдеться в повідомленні.
Білошицький зазначив, що мобільні прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації.
Нові ділянки були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху. Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.
Водіям слід звернути увагу, що:
- про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
- у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM на карті позначені червоним кольором. Щоб детальніше роздивитися, де розташовані ділянки – відкрийте зображення в новій вкладці.
- Раніше повідомлялося, що з 12 червня на автомобільних дорогах України збільшилася кількість ділянок, де застосовуватимуться прилади для фіксації швидкісного режиму TruCAM.