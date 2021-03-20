В Україні збільшується кількість TruCAM на автодорогах: карта

З понеділка, 22 березня, на українських дорогах з'явиться 60 нових ділянок, на яких швидкість автомобілів будуть вимірювати приладами TruCAM.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Збільшуємо кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок“, – йдеться в повідомленні.

Білошицький зазначив, що мобільні прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації.

Нові ділянки були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху. Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

Водіям слід звернути увагу, що:

про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM на карті позначені червоним кольором. Щоб детальніше роздивитися, де розташовані ділянки – відкрийте зображення в новій вкладці.