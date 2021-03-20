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В Україні збільшується кількість TruCAM на автодорогах: карта

З понеділка, 22 березня, на українських дорогах з'явиться 60 нових ділянок, на яких швидкість автомобілів будуть вимірювати приладами TruCAM.

Субота, 20 березня 2021, 09:07

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Збільшуємо кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок“, – йдеться в повідомленні.

Білошицький зазначив, що мобільні прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації.

Нові ділянки були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху. Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

Водіям слід звернути увагу, що:

  • про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
  • у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM на карті позначені червоним кольором. Щоб детальніше роздивитися, де розташовані ділянки – відкрийте зображення в новій вкладці.

  • Раніше повідомлялося, що з 12 червня на автомобільних дорогах України збільшилася кількість ділянок, де застосовуватимуться прилади для фіксації швидкісного режиму TruCAM.
Теги: TruCam, дороги, обмеження швидкості, поліція

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