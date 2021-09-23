Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 070 осіб;
- летальних випадків – 123;
- одужало – 2 305 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 84 935 (зокрема методом ПЛР – 41 625, методом ІФА – 9 742);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 568.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 370 425 осіб;
- одужало – 2 237 973 особи;
- летальних випадків – 55 284;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 593 275.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 467 випадків;
Вінницька область – 179 випадків;
Волинська область – 238 випадків;
Дніпропетровська область – 456 випадків;
Донецька область – 520 випадків;
Житомирська область – 396 випадків;
Закарпатська область – 83 випадки;
Запорізька область – 348 випадків;
Івано-Франківська область – 252 випадки;
Київська область – 193 випадки;
Кіровоградська область – 46 випадків;
Луганська область – 333 випадки;
Львівська область – 685 випадків;
Миколаївська область – 175 випадків;
Одеська область – 407 випадків;
Полтавська область – 195 випадків;
Рівненська область – 273 випадки;
Сумська область – 297 випадків;
Тернопільська область – 221 випадок;
Харківська область – 839 випадків;
Херсонська область – 257 випадків;
Хмельницька область – 348 випадків;
Черкаська область – 171 випадок;
Чернівецька область – 302 випадки;
Чернігівська область – 185 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.
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