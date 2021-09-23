В Україні за минулу добу зафіксовано 7866 нових випадків COVID-19. Захворіли 667 дітей та 175 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 070 осіб;

летальних випадків – 123;

одужало – 2 305 осіб;

здійснено тестувань за добу – 84 935 (зокрема методом ПЛР – 41 625, методом ІФА – 9 742);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 568.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 370 425 осіб;

одужало – 2 237 973 особи;

летальних випадків – 55 284;

проведено ПЛР-тестувань – 12 593 275.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 467 випадків;

Вінницька область – 179 випадків;

Волинська область – 238 випадків;

Дніпропетровська область – 456 випадків;

Донецька область – 520 випадків;

Житомирська область – 396 випадків;

Закарпатська область – 83 випадки;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 252 випадки;

Київська область – 193 випадки;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 333 випадки;

Львівська область – 685 випадків;

Миколаївська область – 175 випадків;

Одеська область – 407 випадків;

Полтавська область – 195 випадків;

Рівненська область – 273 випадки;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 221 випадок;

Харківська область – 839 випадків;

Херсонська область – 257 випадків;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 171 випадок;

Чернівецька область – 302 випадки;

Чернігівська область – 185 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.