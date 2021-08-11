У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.

Відповідне рішення ухвалили на засідання Уряду.

“Уряд продовжив адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року”, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Які обмеження чекають на українців?

На території Україні продовжуватиме діяти епідемічне зонування. Йдеться про чотири зони карантину: “червону”, “помаранчеву”, “жовту” й “зелену”. Наразі всі області перебувають у “зеленій” зоні.

У цій зоні продовжує діяти масковий режим та соціальне дистанціювання. Існують й інші обмеження, серед яких:

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

проведення масових заходів за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або із заповненням на дві третини місць,

кінотеатри й установи культури можна заповнювати на дві третини.

Водночас закладам громадського харчування дозволено працювати цілодобово.

У разі погіршення ситуації в певному регіоні України та встановлення там “червоного” рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на “жовтому” рівні.

У разі запровадження “жовтого” рівня карантину на всій території України – діятимуть наступні обмеження:

обов’язковий масковий режим та соціальна дистанція у 1,5 м;

забороняється проведення масових заходів за участю більш як 1 особа на 4 кв. м. площі будівлі або території;

забороняється заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів.

Обмеження по часу роботи закладів відсутні.

“Помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових карантинних обмежень (тобто зберігаються обмеження “жовтої” зони).

При запровадженні “червоного” рівня епідемічної небезпеки в певному регіоні (області) зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставлення та замовлень на винос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімання.

У “червоній” зоні дозволятимуть: роботу банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Важливо, що у разі введення “червоної” зони обмеження посилять, зокрема, школи зможуть працювати тільки за умови вакцинації 80% співробітників.

Як відомо, у червні Кабінет Міністрів України продовжив карантин до кінця літа (до 31 серпня), встановив на всій території країни “зелену” зону та пом’якшив обмеження.