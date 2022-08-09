Після повномасштабного вторгнення, громадська думка щодо колишнього голови Ради Міністрів СРСР Йосипа Сталіна різко стала негативною. Відтепер 64% українців – мають негативне ставлення до диктатора і лише 5% – позитивне. Також 23% байдуже ставляться до нього.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Результати показали, що найгірше ставляться до Сталіна на заході й в центрі України. Водночас на півдні негативно ставляться трохи більша частина – 55% опитаних, а позитивно – лише 6%. На сході ж негативне ставлення у 45%, ще 35% мають байдуже ставлення, а позитивне – 12%.

У КМІС зазначають, що серед російськомовних мешканців України ставлення до Сталіна дещо краще, проте фактично серед усіх категорій переважає саме негативне. Навіть серед російськомовних росіян 50% мають негативне ставлення і лише 21% – позитивне.

Соціологи нагадали, що ще до Революції Гідності меншість населення – 23% мала позитивне ставлення до Сталіна, але і негативне ставлення ще не домінувало – 37%. До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний “тренд” був скоріше у сторону зниження частини тих, хто позитивно ставиться до Сталіна.

Також у тексті порівняли динаміку ставлення до Сталіна серед населення України та Росії (за даними Левада-центру) за останні 10 років.

10 років тому в Україні й Росії приблизно однакова частка населення позитивно ставилися до Сталіна, проте далі в Україні загалом ставало менше прихильників радянського диктатора, а в Росії, навпаки, стрімко зростала прихильність до нього – і зараз більшість населення РФ мають позитивне ставлення до Сталіна. У Росії між 2012 і 2019 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 59%.

Дослідження тривало з 6 по 20 липня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2 000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого.