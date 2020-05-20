У Збройних сил України на COVID-19 наразі хворіють 45 осіб. За минулу добу виявили п'ять нових випадків.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

“Станом на 07:00 20 травня в Збройних Силах України хворіє 45 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 143 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 39 осіб.

За минулу добу зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на COVID-19.

Вказується, що серед хворих – чотири військовослужбовці (Київська область – 3 особи, Одеська область – 1 особа) та один працівників ЗС України (Київська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби.

“Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні”, – додали у ЗСУ.