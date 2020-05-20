Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.
“Станом на 07:00 20 травня в Збройних Силах України хворіє 45 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 143 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 39 осіб.
За минулу добу зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на COVID-19.
Вказується, що серед хворих – чотири військовослужбовці (Київська область – 3 особи, Одеська область – 1 особа) та один працівників ЗС України (Київська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби.
“Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні”, – додали у ЗСУ.
- Раніше повідомлялося, що у ЗСУ зафіксували три нових випадки захворювання на COVID-19.
- Кількість випадків COVID-19 в Україні перевищила 19 тисяч.