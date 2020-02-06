В українському підручнику з географії для 6 класу в якості однієї з ілюстрацій була використана карта з комп'ютерної гри The Elder Scrolls V: Skyrim.

На даний факт звернули увагу журналіст Анна Чабарай і співзасновник освітніх онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко.

Карта розміщена на 37 сторінці підручника “Географія” для шостих класів, який був випущений у 2014 році. Його автори – В. Пестушко і Г. Уварова.

Картою з гри проілюстровано розділ “Земля на плані та карті”.

The Elder Scrolls V: Skyrim (дослівно з англ. – “Стародавні сувої 5: Скайрім”) – комп’ютерна рольова фентезі-гра з відкритим світом, розроблена студією Bethesda Game Studios. Це п’ята частина в серії The Elder Scrolls. Гра була випущена в листопаді 2011 року для Windows, Playstation 3 і Xbox 360. Її дія розгортається в провінції Скайрім на вигаданому континенті Тамріель. За сюжетом головний герой гри повинен зупинити повернення драконів, зокрема убити могутнього Алдуіна.