У п'ятницю, 14 лютого, троє сенаторів США приїдуть до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, щоб відзначити важливість нашої країни як стратегічного союзника після процесу імпічменту американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

До України планують приїхати сенатори-республіканці Рон Джонсон, Джон Баррассо і сенатор-демократ Кріс Мерфі. Всі вони є членами підкомітету Сенату США з питань співробітництва в сфері європейської та регіональної безпеки.

“Зараз відносини США та України важливі як ніколи. Майбутнє України має значення для Сполучених Штатів, і ми повинні переконатися, що Україна знає, що ми розглядаємо її як стратегічного союзника. Тому ми їдемо до Києва як двопартійна делегація, щоб посилити нашу підтримку президента України Володимира Зеленського”, – йдеться в заяві сенаторів.

“Я їду в Україну в п’ятницю, щоб зустрітися з президентом Зеленським. До мене приєдналися сенатор Джонсон і сенатор Баррассо. Можливо, Трампу вдалося уникнути корупції у відносинах США і України, але це не може перешкодити нам спробувати відновити двопартійну підтримку єднання”, – зазначив Мерфі в Twitter.

Як зазначає Reuters, Джонсон і Мерфі востаннє зустрічалися із Зеленським у Києві 5 вересня. Тоді Україна зіткнулася з рішенням Трампа заморозити майже 400 мільйонів доларів допомоги в сфері безпеки.

Це рішення і телефонна розмова Трампа із Зеленським у липні минулого року стали причиною запуску процедури імпічменту президента США. Передбачалося, що Трамп “заморозив” мільйони доларів військової допомоги, щоб Україна публічно оголосила про розслідування стосовно колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.