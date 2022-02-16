16 лютого 2022 року по всій території Україні спостерігається потепління.В західних областях буде хмарно та дощі, на решті територій України без опадів; температура вдень вище нуля.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від 1 до -2 градусів. В Тернопільській, Івано-Франківський, Закарпатській і Чернівецькій областях буде хмарно та вдень ітиме дощ. На решті територій – хмарно з проясненнями.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 3°C до 7°C вдень, і -1..-4°C вночі, буде хмарно.

На півночі країни температура буде від 3 до 6 градусів вдень і -2..-8°C вночі, буде хмарно з проясненнями.

На сході країни удень температура коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла, вночі – від -1°C до -9°C. У Дніпрі буде хмарно, на решті територій – хмарно з проясненнями.

На півдні – хмарно з проясненням, температура коливатиметься від 5 до 8 градусів тепла удень, а вночі – від 0 до -3 градусів морозу.

У Києві вдень температура коливатиметься до 3 до 5 градусів тепла, вночі – від -2 до -4°C.