Про це повідомляє пресслужба Офіса президента України.

Зазначається, що це останній рейс з “повітряного мосту”, який організував Офіс Президента для забезпечення потреб України в засобах індивідуального захисту та медикаментах. Надалі постачанням усього необхідного буде займатися Міністерство охорони здоров’я.

Сьогоднішній вантаж, за словами заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, буде доставлений в регіони.

Фото: ОПУ

“Всього було відправлено понад 25 літаків, які привезли вантажі для України”, – сказав він.

Вантажі закуповував Офіс Президента на кошти благодійних фондів.

За словами Тимошенка, згадані літаки крім гуманітарних вантажів привозили і комерційні.

Ми дали змогу комерційним організаціям, насамперед мережам аптек та ритейлерам, привозити вантажі. Найперше, це звичайні маски для населення. Саме ці літаки, перельоти з Китаю до України, оплачують комерційні організації”, – сказав Кирило Тимошенко, підкресливши, що ця ініціатива допомогла знизити вартість масок в аптеках, де ще місяць тому вони коштували 20-25 гривень.

Також Кирило Тимошенко анонсував публікації на наступному тижні детального звіту про роботу благодійних фондів.

“Хочу підкреслити, що все, що робив Офіс Президента, – на це не було витрачено жодної копійки з державного бюджету. Все це оплачували з благодійних фондів – те, що ми закуповували. А те, що закуповували комерційні організації, вони привозили за свої кошти, оплачували літаки, а також самі оплачували свої закупівлі”, – резюмував Кирило Тимошенко.