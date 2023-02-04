У НЕК "Укренерго" повідомили про ситуацію з енергопостачанням в Одеській області, де сталася масштабна аварія на високовольтній підстанції.

Про це йдеться у заяві компанії.

За повідомленням “Укренерго” у магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія.

“Сьогодні вранці на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак. Через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі”, – мовиться у повідомленні.

У компанії наголосили, що в Одесі діють аварійні відімкнення енергопостачання. У більшості інших районах області немає перешкод для для постачання електроенергії.

Щодо причин аварії, то, як пояснили в “Укренерго”, під час останніх атак на критичну інфраструктуру України, росіяни навмисне обстрілювали високовольтну інфраструктуру Одещини, намагаючись знеструмити область.

“Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Ремонтні бригади Укренерго відновлювали функціонал неодноразово пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання”, – зазначили у компанії.

Відновлення електропостачання буде тривалим, оскільки масштаб аварії суттєвий. Визначити час, коли буде відновлено енергопостачання поки що неможливо.

“Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення”, – резюмувала у компанії.

Як відомо, вся Одеса та частина Одеського району знеструмлені через аварію на підстанції.