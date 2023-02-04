Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
4 лютого на одній із підстанцій Одещини сталася друга масштабна аварія.
Як наслідок – вся Одеса, а також частина Одеського району тимчасово знеструмлені.
“Енергетики працюють над заживленням критичної інфраструктури. Електропостачання буде відновлено, коли фахівці “Укренерго” усунуть аварію”, – йдеться у повідомленні ДТЕК.
Додамо, що перша аварія на підстанції “Укренерго” в Одеській області сталась увечері 3 лютого.
Тоді тимчасово знеструмленими стали Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси та частина Одеського району.
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