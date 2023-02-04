Вся Одеса та частина Одеського району області залишилися без електропостачання унаслідок аварії на підстанції "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

4 лютого на одній із підстанцій Одещини сталася друга масштабна аварія.

Як наслідок – вся Одеса, а також частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

“Енергетики працюють над заживленням критичної інфраструктури. Електропостачання буде відновлено, коли фахівці “Укренерго” усунуть аварію”, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Додамо, що перша аварія на підстанції “Укренерго” в Одеській області сталась увечері 3 лютого.

Тоді тимчасово знеструмленими стали Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси та частина Одеського району.