Зазначено, що минула доба була складною для енергетиків. Ворог не зміг досягнути мети — залишити українців на Новий рік без електроенергії. Тому росіяни вирішили атакувати майже одразу після минулого обстрілу.

У новорічну ніч українська енергосистема зазнала вже 13 масованої атаки дронами. “Укренерго” наголосило, що енергетики робили все можливе, щоб “новорічне свято було зі світлом без обмежень”.

“Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію!” — закликали в компанії.