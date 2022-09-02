В управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передали понад 2 мільярди гривень активів російської компанії, яка займається виготовленням побутової хімії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

“За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в АРМА передано арештовані активи підприємства у Вінницькій області, що займається виготовленням побутової хімії”, – розповіли в Офісі генпрокурора України.

А також додали, що це корпоративні права – 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн. Кінцевим бенефіціаром підприємства є один із відомих російських олігархів із близького оточення президента РФ, власник російської косметичної корпорації.

Крім того, було встановлено, що менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався приховати від націоналізації продукцію в інтересах російських власників. Для того, щоб незаконно вивезти продукцію, керівники компанії планували використовувати символіку Червоного Хреста.

Під час обшуків, було вилучено: комп’ютерну техніку, серверне обладнання та інші документи. А також опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії та складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою майже 5 тисяч тонн.