Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП.
На думку представників церкви, “право на справедливий суд займає основне місце у системі глобальних цінностей демократичного суспільства”, тому в УПЦ МП сподіваються на “неупередженість, повноту досудового розслідування та справедливого судового розгляду у кримінальному провадженні”.
Також там назвали справу проти Павла “сфабрикованим та спрямованим на його усунення як керівника релігійної організації, обмеження здійснення представництва інтересів монастиря, священнослужителів, монахів та парафіян”.
У повідомленні переконують, що митрополит УПЦ МП від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України буцімто “завжди засуджував збройну агресію, молився за мир, здоров’я воїнів Збройних сил України та усіх, хто постраждав від війни”.
Крім того, зазначається, що Павло “буде співпрацювати зі слідством з метою доведення своєї невинуватості”.
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