Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента України Володимира Зеленського, просячи залишити Успенський та Трапезний собори Українській православній церкві Московського патріархату.

Про це йдеться у відповідному зверненні Павла на Youtube-каналі Києво-Печерської Лаври.

За словами митрополита Павло, 26 грудня директор державного заповідника “Києво-Печерська лавра” заявив йому, що 31 числа закінчується строк оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої Лаври.

“Вже 1 січня ми не маємо права переступати пороги Трапезного й Успенського соборів. Нас ніхто не сповістив письмово хоча б за місяць, у нас на руках довгострокові договори оренди, ми служили до війни щодня”, — сказав намісник.

У своєму зверненні він закликав президента відвідати Лавру, аби переконатися “скільки вірян приходять на богослужіння у недільний чи святковий день”.

“Протягом 30 років я, бувши намісником обителі, постійно перебуваю тут, і разом зі мною 220 осіб братії, котрі постійно моляться за нашу державу, за наше військо. І не тільки молимося — ми постійно перебуваємо в труді, стараємося допомогти всім нужденним”, — зазначив митрополит.

Раніше шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна розповіла про закінчення терміну оренди, написавши, що “договір оренди — всьо” і це рішення остаточне: “Паша Мерседес [митрополит Павло] говорить про богоборство. Хоча насправді держава абсолютно має таке право. Ніякого перевищення повноважень”, — йдеться в її повідомленні.