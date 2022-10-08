На засіданні 8 жовтня уряд затвердив порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

У разі відсутності документа, що посвідчує особу, або військово-облікового документа, зарахування відбудеться на підставі свідоцтва про народження з подальшим письмовим зобов’язанням оформити необхідні документи.

Також за дорученням Президента уряд схвалив механізм, що допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання. За словами Шмигаля, таких випадків зараз багато. Премʼєр додав, що студенти накопичують борги, а заклади вищої освіти залишаються без фінансових ресурсів.

У такий спосіб, у Кабміні ухвалили порядок виділення з резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вишам вартості навчання студентів.

Він стосується тих родин, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує розміру мінімальної зарплати. Загалом на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн.