Уряд Угорщини, який очолює Віктор Орбан, повідомив про те, що начебто 97% угорців не підтримуються санкції проти Росії.

Про це повідомила речниця угорського уряду Александра Сенткіралі.

У відеозверненні вона оголосила про результати “національних консультацій” щодо санкційної політики Європейського Союзу. За результатами цих консультацій, 97% угорців не підтримують запроваджені проти РФ санкції.

Речниця угорського уряду зауважила, що західні санкції, які запровадили проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, не зупинили війну, а натомість завдали і продовжують завдавати економічної шкоди Європі.

“Результати консультацій: 97% угорців відкидають санкції, які можуть завдати серйозної шкоди. Послання чітке: санкційна політика Брюсселя має бути переглянута. Потрібні не помилкові санкції, а якнайшвидші мирні переговори”, – сказала вона.

За твердження уряду Угорщини, громадяни країни не підтримують газові і нафтові санкції, обмеження атомної енергетики, санкції, через які зросли ціни на продукти, туристичні обмеження. Також угорці проти будь-яких нових обмежень.

“Результати консультацій є орієнтиром для угорських громадських діячів, і ми подбаємо про те, щоб це також почули у Брюсселі”, – наголосила Сенткіралі.

Речниця угорського уряду також зауважила, що у консультаціях взяли участь близько 1,4 млн угорців.