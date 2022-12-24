Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на слова директора департаменту міської інфраструктури Віталій Гільтайчук.
За його словами, вранці 24 грудня до департаменту міської інфраструктури надійшло повідомлення про такі надписи.
На місце події в місті відправили комунальників, які зафарбували надписи. Крім того, правоохоронцям було надано всю інформацію з камер відеоспостереження про ймовірно причетних до справи людей.
Також речниця Нацполіції Закарпаття Ганн Дан розповіла журналістам, що інцидент у поліції вже зареєстрували: “Наразі правоохоронці визначають правову кваліфікацію та вживають заходів для встановлення причетних до справи осіб”, — додала речниця.
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