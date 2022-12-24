У ніч на 24 грудня в Ужгороді на площі Театральній невідомі розписали стіну антисемітськими надписами.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на слова директора департаменту міської інфраструктури Віталій Гільтайчук.

За його словами, вранці 24 грудня до департаменту міської інфраструктури надійшло повідомлення про такі надписи.

На місце події в місті відправили комунальників, які зафарбували надписи. Крім того, правоохоронцям було надано всю інформацію з камер відеоспостереження про ймовірно причетних до справи людей.

Також речниця Нацполіції Закарпаття Ганн Дан розповіла журналістам, що інцидент у поліції вже зареєстрували: “Наразі правоохоронці визначають правову кваліфікацію та вживають заходів для встановлення причетних до справи осіб”, — додала речниця.