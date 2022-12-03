Full-Faced Black Hood™ припиняє співпрацю з Каньє Вестом після його антисемітських заяв в інтерв’ю Алексу Джонсу

Компанія з виробництва головних уборів Full-Faced Black Hood™ оголосила про припинення співпраці з Каньє Вестом, відомими як репер Ye, після його заяв про симпатію до Адольфа Гітлера і Володимира Путіна та заперечення Голокосту.

Про це повідомляє the onion.

У відповідь на нещодавні антисемітські коментарі Каньє Веста під час інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом у шоу Infowars, компанія, що займається виготовленням головних уборів Full-Faced Black Hood™, оголосила, що припинила співпрацю з репером.

“Ми прийняли рішення негайно припинити спонсорство Ye щодо наших головних уборів, що закривають обличчя”, — сказав генеральний директор Full-Faced Black Hood™ Грег Куллінан,

Він додав, що нещодавня риторика та дії Ye були неприйнятними, небезпечними і такими, що порушують цінності та терпимість, до яких компанія, яка виготовляє чорні еластичні капюшони, які повністю закривають обличчя, ставиться дуже серйозно.

“Ми були сімейною компанією понад 75 років, фактично перебуваючи в авангарді приховування облич антинацистів протягом десятиліть, і тому ми більше не можемо з чистим сумлінням працювати з містером Вестом. Ми сподіваємося, що це надсилає потужне повідомлення світові про те, що антисемітизм і фанатизм не мають місця в Full-Faced Black Hood™”, – наголосив він.

Куллінан резюмував, що хоча керівництво компанії рішуче засудило коментарі Каньє Веста, вони попросили, щоб усі звернули увагу на те, наскільки кришталево чистим звучав його голос, коли він розмовляв через один із їхніх капюшонів, що повністю закривають обличчя.

Компанії, що розірвали співпрацю з Вестом

Банківський холдинг JPMorgan Chase офіційно припинив свої банківські відносини з брендом одягу та взуття YEEZY, створеним Каньє Вестом.

У заяві зазначається, що JPMorgan Chase запропонує достатньо часу для переходу до іншої фінансової установи, ведення рахунків, зокрема всі продукти та послуги будуть доступні до 21 листопада.

Також бренд одягу й взуття Balenciaga розірвав співпрацю з Ye. Раніше артист підтримував тісні робочі стосунки з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією, заручившись його допомогою в розробці продуктів для свого партнерства Yeezy Gap і навіть відкривши останній показ Balenciaga.

Продюсерська агенція CAA припинила співпрацю з Каньє Вестом після антисемітських коментарів. Компанія, заснована Леброном Джеймсом, оголосила на початку цього місяця, що не буде транслювати епізоди свого шоу “The Shop” за участю Каньє Веста.

Своєю чергою, голова агенції UTA, котра представляє таких музичних клієнтів, як Bad Bunny, Jonas Brothers і Kid Laroi, Джеремі Ціммер попросив: “Будь ласка, підтримайте бойкот Каньє Веста”.

“Як компанія, ми підтримуємо широке розмаїття голосів та ідей. Але ми не можемо підтримувати мову ненависті, фанатизм чи антисемітизм”, — сказав Ціммер.

На останок, MRC Entertainment вирішив відкласти нещодавно завершений документальний фільм про артиста “Donda”. Заява MRC було зроблено незабаром після того, як провідне CAA виключило Веста зі свого списку клієнтів.