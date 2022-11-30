У Білому домі, а також деякі члени Республіканської партії розкритикували колишнього президента Дональда Трампа за вечерю з прихильником "переваги білої раси" Ніком Фуентесом та американським репером Каньє Вестом (Ye), якого раніше звинуватили в расистських та антисемітських заявах.

Про це повідомляє ABC News.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що не коментуватиме кожен крок Трампа, проте зазначила, що вкрай важливо засудити таку поведінку: “У нашому суспільстві просто немає місця таким огидним силам”.

Попри те, що Трамп назвав зустріч з Фуентесом, яка відбулася в клубі, що належить йому в Мар-a-Лаго у Флориді випадковою, це викликало критику з боку його колег-республіканців. Зокрема, його засудив губернатор Арканзасу Аси Хатчинсона.

У коментарі ABC News Трамп сказав: “Каньє Вест дуже хотів відвідати Мар-а-Лаго. Наша обідня зустріч була призначена лише для мене та Каньє, але він прибув із гостем, якого я ніколи не бачив і про якого нічого не знав”.

Раніше міністерство юстиції США схарактеризувало Фуентеса як прихильника “переваги білої раси”. Крім того, був присутній на мітингу 6 січня 2021 року у Вашингтоні перед нападом прихильників Трампа на Капітолій. Також Фуентес “жартома заперечував Голокост і порівняв євреїв, спалених у концтаборах, з печивом у духовці”.

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“Це просто погана ідея на всіх рівнях. Я не знаю, хто йому консультував із його співробітників, але я сподіваюся, що цю особу звільнили”, — сказав представник Республіканської партії Сенату Джон Тун з Південної Дакоти.

Нагадаємо, що раніше колишній президент США різко розкритикував репера та активізував свої зусилля, щоби дистанціюватися від нещодавньої зустрічі між ними, оскільки наслідки зв’язку Трампа з радниками передвиборчої кампанії Веста завдає відчутної шкоди колишньому президенту США.

Трамп виступив із заявою через Truth Social, назвавши репера “людиною з серйозними проблемами, яка просто виявилася чорною”, і ще раз заперечував, що знає Ніка Фуентеса, білого націоналіста та расиста, який вчепився до Веста під час його все більш безладної спіралі в ненависті.

Раніше Каньє Вест заявив про плани брати участь у президентських виборах-2024. Він вже балотувався на минулих президентських виборах у 2020 році. Тоді він набрав 60 тисяч голосів. Його кандидатуру було представлено лише у 12 штатах, найкращий результат він отримав у штаті Теннессі — там за нього віддали голоси понад 10 тисяч виборців.

Критика Каньє Веста. Що передувало?

Зауважимо, сам Каньє одягнув футболку із зображенням Папи Римського Івана Павла II й написом “White Lives Matter”. Варто зазначити, що цей напис є перефразованим гаслом руху захисту прав афроамериканців “Black Lives Matter”. Крім того, американська активістка, яка публічно підтримувала політику Дональда Трампа, Кендіс Оуенс, також одягнула футболку з написом “White Lives Matter”.

Також зауважимо, що Вест нещодавно написав допис у Twitter, що готовий влаштувати “death con 3 ВСІМ ЄВРЕЯМ”. У тому ж повідомленні він виступив на свій захист, стверджуючи, що це – не антисемітизм, оскільки “чорні люди – насправді євреї”.

Twitter не відразу видалив допис Каньє, однак у неділю повідомлення перестало бути доступним. При цьому обліковий запис заблокували за порушення правил сервісу. Вест отримав блокування і в Instagram, де інші його слова вилучили.

Раніше Ye підтримував тісні робочі стосунки з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією, заручившись його допомогою в розробці продуктів для свого партнерства Yeezy Gap і навіть відкривши останній показ Balenciaga.

Але Kering порушив мовчання: “У Balenciaga більше немає жодних стосунків і планів щодо майбутніх проєктів, пов’язаних із цим артистом”, — йдеться у заяві компанії.

Видання нагадало, що у вересні бренд одягу Gap розірвав відносини з Вестом, а компанія Adidas, яка розпочала прибуткову багаторічну співпрацю з митцем у 2016 році, нещодавно заявила, що партнерство, ймовірно, під загрозою.

Компанії, що розірвали співпрацю з Вестом

Водночас банківський холдинг JPMorgan Chase офіційно припинив свої банківські відносини з брендом одягу та взуття YEEZY, створеним Каньє Вестом.

У заяві зазначається, що JPMorgan Chase запропонує достатньо часу для переходу до іншої фінансової установи, ведення рахунків, зокрема всі продукти та послуги будуть доступні до 21 листопада.

Також бренд одягу й взуття Balenciaga розірвав співпрацю з Ye. Раніше артист підтримував тісні робочі стосунки з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією, заручившись його допомогою в розробці продуктів для свого партнерства Yeezy Gap і навіть відкривши останній показ Balenciaga.

Продюсерська агенція CAA припинила співпрацю з Каньє Вестом після антисемітських коментарів. Компанія, заснована Леброном Джеймсом, оголосила на початку цього місяця, що не буде транслювати епізоди свого шоу “The Shop” за участю Каньє Веста.

Своєю чергою, голова агенції UTA, котра представляє таких музичних клієнтів, як Bad Bunny, Jonas Brothers і Kid Laroi, Джеремі Ціммер попросив: “Будь ласка, підтримайте бойкот Каньє Веста”.

“Як компанія, ми підтримуємо широке розмаїття голосів та ідей. Але ми не можемо підтримувати мову ненависті, фанатизм чи антисемітизм”, — сказав Ціммер.

На останок, MRC Entertainment вирішив відкласти нещодавно завершений документальний фільм про артиста “Donda”. Заява MRC було зроблено незабаром після того, як провідне CAA виключило Веста зі свого списку клієнтів.

Трамп та скандали

Штурм Капітолія США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року.

Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.

У серпні цього року у США винесено найсуворіший вирок за штурм Капітолія: понад 7 років ув’язнення. такий вирок отримав учасник штурму Капітолія США, який проніс зброю та погрожував спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі.

Також Стіва Беннона, ексрадника колишнього президента США Дональда Трампа засудили до 4 місяців ув’язнення за неповагу до Конгресу. Він відмовився свідчити перед комітетом Палати представників США про штурм Капітолія, який стався 6 січня минулого року.

Окрім цього, сім’ю з Техасу засудили за штурм Капітолія, внаслідок чого подружню пару засудили до ув’язнення, а троє дорослих дітей отримали умовний термін покарання та домашні арешт.

Несплата податків Trump Organization – компанію 45-го американського президента Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинуватили в підробленні офіційних документів та податковому шахрайстві. Їм висунули звинувачення за 15-ма пунктами.

Прокурори Мангеттена заявили, що Trump Organization та Вайссельберг протягом 15 років були учасниками злочинної схеми. Вайссельбергу пред’явили звинувачення в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня. Якщо його провину буде доведено, фіндиректора можуть посадити на 15 років. Прокурори пояснили, що Trump Organization оплачувала оренду, комунальні послуги та решту витрат на проживання своїх фахівців, не декларуючи їх.

Імпічменти Трампа – перший імпічмент Дональду Трампу оголосили після заяви анонімного інформатора, який стверджував, що президент Трамп в липні 2019 року чинив тиск на президента України Володимира Зеленського у власних особистих і політичних інтересах, а саме з метою схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Гантера Байдена, сина на той час колишнього віцепрезидента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.

Вже 24 вересня 2019 року спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі ініціювала розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Після розслідування Сенат США виправдав Трампа.

Другий імпічмент Дональдові Трампу, 45-му президентові США, Палата представників оголосила 13 січня 2021 року, за тиждень до закінчення терміну його президентських повноважень.

Резолюцію з проголошенням імпічменту підтримали 232 представники Палати, зокрема, 10 від Республіканської партії. 197 членів нижньої палати, що представляли Республіканську партію, виступили проти.

Розгляд резолюції розпочався після відмови віцепрезидента Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції США для достроково припинення повноважень Трампа. У своєму листі від 12 січня Майк Пенс назвав застосування подібного способу усунення Трампа від влади таким, що не відповідає інтересам нації та не відповідає Конституції США. Сам Трамп під час пресконференції 12 січня назвав спробу імпічменту (тоді ще потенційну) “найбільшим в історії полюванням на відьом”.

Трамп став першим президентом США, якому імпічмент оголошували двічі.

У випадку, якби Сенат затвердив імпічмент, Трампові заборонили б балотуватися на виборні посади в майбутньому. Також його б позбавили президентської пенсії.