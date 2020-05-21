Фото представників ВМС ЗС України опублікували в Facebook.
Вперше з ініціативою відзначати День вишиванки в Україні виступила в 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Вона надихнулася своїм другом, який постійно носив вишиванку.
Раніше #Букви розповідали про історію української вишиванки, про те, що вона символізує.
- Пошукова система Google присвятила новий дудл Всесвітньому дню вишиванки.
- Вагітна Джамала в День вишиванки влаштувала зворушливу домашню фотосесію у своїх сукнях-вишиванках.