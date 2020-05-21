Фото представників ВМС ЗС України опублікували в Facebook.

Вперше з ініціативою відзначати День вишиванки в Україні виступила в 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Вона надихнулася своїм другом, який постійно носив вишиванку.

Раніше #Букви розповідали про історію української вишиванки, про те, що вона символізує.