Сьогодні, 21 травня, в Україні і світі відзначають День вишиванки - нашого національного одягу.

#Букви розповідають історію свята.

Історія вишиванки

Дослідники стверджують, що розвиток вишиванки відбувався протягом декількох століть. Наші предки постійно вигадували нові орнаменти та техніки. Навчилися виготовляти нитки унікальних відтінків для того, щоб на полотні грали нові кольори.

У давнину вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров’я. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою теплотою і любов’ю. У деяких регіонах України процес вишивання являвся особливою церемонією. Жінки в процесі молилися і вірили, що ці молитви зроблять вишиванку сильнішою і зарядженою тільки позитивними емоціями.

Історики досі не можуть назвати приблизний час початку ремесла вишивання. Але в одному дослідники погоджуються: в епоху палеоліту вишивка вже була популярною і її шанували наші предки.

Поблизу села Мізін, що на Чернігівщині, археологи знайшли лняні сорочки, прикрашені унікальними вишитими візерунками. Ці залишки вишитих сорочок вважаються найдавнішими зразками цього ремесла.

Що символізує вишиванка

Наші предки вірили, що кожен елемент на вишиванці має сакральне значення.

При виборі вишиванки важливо звертати увагу на візерунки, на поєднання кольорів.

Отже, що ж символізують візерунки:

геометричні візерунки – символізують стихії природи і родючість землі, такі візерунки характерні Гуцульщині;

– символізують стихії природи і родючість землі, такі візерунки характерні Гуцульщині; рослинні і квіткові орнаменти – символізують сімейне щастя, материнську любов. Вони характерні Черніговскому регіону;

– символізують сімейне щастя, материнську любов. Вони характерні Черніговскому регіону; тварин і птахів вишивали по всій Україні. Майстри вірили, що вони приносять вірність, достаток і довголіття.

Важливим також є колір полотна і колір ниток, а також їх поєднання:

білий колір – означає невинність і чистоту;

– означає невинність і чистоту; червоний – символізує життєву силу;

– символізує життєву силу; зелений – природу і спокій;

– природу і спокій; чорний – печаль і тугу.

Чорну вишиванку одягали під час посту або жалоби.

У нинішній час можна знайти величезне різномаїття колірної гами вишиванок, але слід пам’ятати, що більш темний колір вишиванки символізує печаль та тугу.

Історія Дня вишиванки

Вперше з ініціативою відзначати День вишиванки в Україні виступила в 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Вона надихнулася своїм другом, який постійно носив вишиванку.

Дівчина запропонувала своїм однокурсникам в один з днів прийти на заняття в національній сорочці. Спочатку цю ідею підтримало невелика кількість студентів, але з часом все більше студентів і викладачів приєдналися до ініціативи.

У попередні роки в містах України проходили паради вишиванок. У нинішньому через карантин такі заходи не відбудуться.